Российских журналистов задержали в Минске

https://static.news.ru/photo/8223152c-ec5e-11ea-963a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В белорусской столице 1 сентября были задержаны несколько журналистов. Среди низ оказался корреспондент РИА Новости.

В данный момент их везут в отделение милиции для проверки документов. Также среди задержанных — сотрудники портала tut.by и внештатный корреспондент белорусского информагентства БелаПАН, передаёт ТАСС.

При этом журналисты имели при себе аккредитационные карточки и были одеты в жилеты с надписью «Пресса».

В Минске 1 сентября студенты вышли на несанкционированные акции протеста. Около десяти человек были задержаны около стадиона «Динамо», как минимум два — на улице Свердлова.

На проспекте Независимости сотрудники правоохранительных органов перекрыли тротуары по обе стороны улицы и никого не пускают к площади Независимости. Силовики стоят в один – два ряда.

Ранее NEWS.ru писал о том, что несколько десятков протестующих студентов в Минске прорвали оцепление милиции на проспекте Независимости рядом со зданием КГБ.