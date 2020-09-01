Российских журналистов задержали в Минске

В белорусской столице 1 сентября были задержаны несколько журналистов. Среди низ
В данный момент их везут в отделение милиции для проверки документов. Также среди задержанных — сотрудники портала tut.by и внештатный корреспондент белорусского информагентства БелаПАН,
При этом журналисты имели при себе аккредитационные карточки и были одеты в жилеты с надписью «Пресса».
В Минске 1 сентября студенты вышли на несанкционированные акции протеста. Около десяти человек были задержаны около стадиона «Динамо», как минимум два — на улице Свердлова.
На проспекте Независимости сотрудники правоохранительных органов перекрыли тротуары по обе стороны улицы и никого не пускают к площади Независимости. Силовики стоят в один – два ряда.
Ранее NEWS.ru писал о том, что несколько десятков протестующих студентов в Минске прорвали оцепление милиции на проспекте Независимости рядом со зданием КГБ.
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