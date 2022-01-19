Журналист Гордон заявил, что в Киеве обстреляли офис его интернет-редакции

Украинский журналист и блогер Дмитрий Гордон сообщил, что окно его интернет-редакции подверглось обстрелу группой неизвестных. Последствия атаки журналист показал на своем Youtube-канале. Журналист заявил, что он уже обратился в полицию.

Только что мы обнаружили, что окно интернет-издания «Гордон» было обстреляно. Мы уже вызвали полицию, — сообщил Гордон в видео.

Сегодня, 19 января, киевский суд избрал бывшему президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Экс-главу государства обязали прибывать к следователю и в суд по первому требованию, а также сдать паспорта для выезда за границу.

В отношении Порошенко рассматривалось уголовное дело по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Поводом для обвинений стали поставки Киеву угля с территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Перед заседанием суда собрались сторонники бывшего украинского лидера. В результате начались столкновения с правоохранителями и полицейские применили против протестующих слезоточивый газ.