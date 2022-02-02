Журналист Баранец: не стоит поддаваться на украинские провокации

Военный журналист Виктор Баранец в беседе с «Народными Новостями» прокомментировал недавние учения Украины с использованием систем реактивного залпового огня (РСЗО) «Ураган». По словам обозревателя, эти манёвры могут служить сигналом о подготовке к операции в Донбассе. Однако, по словам Баранца, России не стоит никак реагировать на подобные действия, до тех пор пока украинские военные не начали совершать обстрелы неподконтрольных территорий.

Давайте не будем становиться похожими на болванов из Америки, Великобритании, Франции, Польши или Украины. Если они не нарушают международное право, пусть сколько угодно стреляют. Если хоть один снаряд залетит на нашу территорию, то от установки, с которой они пальнут, останется одна пылающая воронка, но, думаю, что они не самоубийцы и этого не допустят, — отметил Баранец.

Журналист сообщил, что украинская армия находится в полной боевой готовности уже около трёх месяцев и устала от ожиданий приказа к наступлению.

Ребята бьют копытами, уже матерят там Зеленского, зачем их туда согнали. Они замёрзли, а работы никакой нет: обещали напасть на Донбасс, но никто не принимает решения. Да, они готовятся, пока нет только отмашки, — сказал эксперт.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко опубликовал заявление, согласно которому военно-политическое руководство Украины продолжает активную подготовку к наступлению на Донбасс, о чём свидетельствует начавшаяся скрытая мобилизация. Вместе с тем у руководства ВСУ нет уверенности в успехе такой операции.

Ранее представители ЛНР сообщили, что подразделения Вооружённых сил Украины в январе этого года 21 раз нарушили режим прекращения огня, а количество обстрелов территории ЛНР за месяц возросло в пять раз. Чаще всего обстрелам подвергались Золотое-5 и посёлок Молодёжное, в результате обстрелов погибли два военнослужащих ЛНР.