Жителям Казахстана высвечивается реклама ВС России в Сети Reuters: жителям Казахстана начала показываться реклама ВС России в интернете

Фото: МО РФ

Жителям Казахстана начала показываться реклама Вооруженных сил России в Сети, пишет Reuters. По данным агентства, при переходе по соответствующей ссылке новобранцам предлагают вступить в ряды российской армии на Сахалине.

Явно ориентированная на казахов реклама показывает флаги России и Казахстана, а также лозунг «Плечом к плечу». Они обещают единовременную выплату в размере 495 тысяч рублей тем, кто подпишет контракт с Минобороны РФ, — пишет агентство.

Ранее Минобороны РФ выпустило агитационный ролик, предлагающий мужчинам рассмотреть возможность службы по контракту в ВС РФ. Героями видео стали охранник в супермаркете, тренер по фитнесу и водитель такси. В конце ролика представители названных профессий решают изменить свою жизнь и предстают перед зрителем в военной форме и полном обмундировании.

Также сообщалось, что ведомство подписало контракт с бойцами 10 добровольческих подразделений. По словам представителя ведомства генерала-лейтенанта Владимира Алексеева, за военнослужащими были закреплены все положенные по закону льготы и социальные гарантии. Бойцы приняли их «с большим одобрением», добавил он.