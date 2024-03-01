Жители Казахстана «постарели» на день из-за смены часового пояса В Казахстане при смене часового пояса произошел сбой в eGov с датами рождения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане произошел сбой в работе портала государственных услуг eGov из-за перехода на единый часовой пояс, передает Nur.kz. По данным портала, жители страны «постарели» на один день: в их электронных документах дата рождения отражается неверно — на сутки раньше, чем есть на самом деле.

Сейчас специалисты разбираются. Ответ дадим сразу, как только выясним причину, — сообщили порталу в компании «Национальные информационные технологии».

С 1 марта на территории республики действует единый часовой пояс UTC +5. Ранее в стране применялся также UTC+6, в котором находилось большинство субъектов, в частности Астана и Алма-Ата, а UTC+5 действовал на западе — в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях.

Ранее сомнолог Павел Кудинов заявил, что переход на летнее время не может навредить здоровью россиян. Он рассказал, что адаптация к времени происходит в течение пары дней. По его словам, человек быстро привыкает к подобным изменениям, так как они происходят всего лишь раз в год.

Сомнолог уточнил, что люди каждую неделю сбивают свой график сна, когда просыпаются на несколько часов позже по выходным. Он отметил, что это наносит гораздо больший вред организму, чем перевод времени раз в год. Кудинов заключил, что переход на летнее время нужен для того, чтобы люди больше времени проводили с дневным светом.