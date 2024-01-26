Жительнице Алма-Аты грозит до трех лет тюрьмы за сеяние паники

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Алма-Аты установила и задержала женщину, сеявшую среди горожан панику относительно землетрясения, ей грозит до трех лет тюрьмы, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. Задержанная распространяла фейковую информацию о том, что после сильного землетрясения, произошедшего в городе в ночь на 23 января, якобы должны случиться еще более сильные и разрушительные подземные толчки.

Установлена молодая женщина, которая распространяла ложные сведения о том, что в скором времени после первых толчков произойдет разрушительное землетрясение, — отметили в полиции.

По информации издания, правоохранители установили, что в своих сообщениях женщина призывала алмаатинцев как можно скорее бежать из города, чем спровоцировала панику. Подозреваемой вменяется распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ. В случае признания женщины виновной ее ждет наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Подземные толчки были зафиксированы 22 января. По данным сейсмологов, землетрясение произошло на границе сразу трех государств: Киргизии, Китая и Казахстана. Его эпицентр находился на территории китайского уезда Аксу, расположенного в 270 километрах к юго-востоку от бывшей столицы Казахстана Алма-Аты.