Жители выпрыгивали из окон высотки во время пожара в Алма-Ате

Фото: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы

В Алма-Ате жители загоревшегося 16-этажного жилого комплекса выпрыгивали из окон, сообщает Tengrinews. Внизу людей ловили с помощью матов. В больницы города доставлен 31 человек, в том числе 16 детей.

Пожар произошел в микрорайоне Аккент. Первоначально горели электрические кабели в лифтовой шахте между пятым и шестым этажами дома. Позднее огонь распространился в шахте по всей высоте комплекса. Кроме того, загорелась одна из квартир на пятом этаже. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Спасатели вывели из дома по лестничному маршу 250-300 человек, а с верхних этажей эвакуировали жильцов с помощью автолестниц. В борьбе с огнем были задействованы 50 человек и 14 единиц техники. К настоящему времени пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в Махачкале загорелась кровля пятиэтажного дома. Самостоятельно из здания эвакуировались 26 жильцов, еще девятерых вывели спасатели. В тушении возгорания были задействованы 56 человек и 17 единиц техники.

В Москве на Дмитровском шоссе произошел пожар в 12-этажном доме. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов квартиры на восьмом этаже. В результате возгорания пострадал один человек.