Жители Узбекистана смогут заработать на пеших прогулках

https://static.news.ru/photo/85547404-1d12-11eb-a406-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Guodong/Xinhua/Global Look Press

Жители Узбекистана, любящие ходить пешком, смогут заработать на этом до $100. Власти республики будут выплачивать им вознаграждение за пройденные километры.

Согласно указу, подписанному президентом страны Шавкатом Мирзиеёвым, граждане, которые за сутки сделали более 10 тысяч шагов, будут получать на электронный кошелёк три тысячи сумов (около $0,3). Лидеры по пройденному за месяц расстоянию среди горожан получат около $30. В областях размер вознаграждения составит порядка $50. Рекордсмена в масштабах республики ждёт вознаграждение в размере около $100.

Указ распространяется на всех совершеннолетних жителей республики. Результаты ходьбы будут фиксироваться на специальном интернет-ресурсе. Средства на выплаты вознаграждений власти будут брать из сбора, установленного для производителей вредных для здоровья продуктов, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты назвали скандинавскую ходьбу самым бюджетным видом спорта. Для неё требуются только специальные палки, которые стоят в среднем 1,2 тысячи рублей.