Жители сопредельных районов Таджикистана и Киргизии устроили перепалку на границе двух стран. Стороны не ограничились оскорблениями и забросали друг друга камнями.
Как
Как выяснилось позже, причиной конфликта стало избиение жителя Киргизии гражданами Таджикистана. Пострадавший решил отомстить с помощью земляков, что и вылилось в стычку на границе.
Как ранее писал NEWS.ru, национальный мужской головной убор киргизов ак-калпак включили в список культурного наследия ЮНЕСКО.
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