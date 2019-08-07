https://static.news.ru/photo/f9da12d2-b92e-11e9-9194-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Timofeenko/YouTube

Жители села Кой-Таш, где живёт экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, прорываются сквозь оцепление сотрудников силовых структур, перекрывших проезд к дому бывшего лидера страны.

Об этом сообщает «Интерфакс» . По его данным, собравшиеся срубили деревья возле здания и сложили их перед воротами. Машины полицейских забрасывают камнями. К дому экс-президента двигаются ещё более 100 человек, вооружённых палками.

Сам Алмазбек Атамбаев уже задержан. Сотрудники силовых структур увезли его в неизвестном направлении. Все правоохранительные ведомства в стране переведены на усиленный вариант несения службы.

Ранее News.ru писал о том, что во время операции по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева были ранены десять человек.