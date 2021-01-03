Жители Минска вышли на протест в первое воскресенье 2021 года

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Недовольные политикой белорусской власти жители Минска организовали 3 января 2021 года акции протеста в разных районах столицы республики. Оппозиционеры их не анонсировали заранее, как это делали до этого. Граждане взяли с собой бело-красно-белые флаги.

Скромные по числу участников марши проходят в микрорайонах Уручье и Сухарево. Его участники скандируют «Живе Беларусь!», «Верым! Можам! Пераможам!» («Верим! Можем! Победим!»), передаёт портал Onliner.

На размещённых в Telegram-каналах роликах видно, что шествия проходят на улицах Захарова и Пулихова, а также Беды, прилегающей в районе станции метро «Спортивная». Солидарность с сотрудниками СМИ выразили митингующие, собравшиеся около факультета журналистики Белорусского госуниверситета. Также в Уручье утром 3 января вдоль проспекта Независимости в цепь выстраивались и сторонники власти с красно-зелёными флагами (государственный флаг страны).

В Белоруссии проходят акции протеста против итогов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко одержал уверенную победу. Однако его противники убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Её сторонники продолжают устраивать шествия в городах страны, которые власти пресекают, привлекая полицию, спецтехнику и сотрудников спецслужб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что серьёзные политические кризисы развернулись в минувшем году в некоторых бывших странах СССР. Некоторые государства столкнулись с массовыми протестами, где-то началась настоящая война. Речь идёт о Белоруссии, Молдавии, Армении и Азербайджане, Киргизии. В Белоруссии обстановка накалилась в период президентских выборов, когда начались массовые протесты в поддержку не допущенных до голосования кандидатов.