Жители Минска вышли на пикеты по сбору подписей за кандидатов в президенты

В центре Минска 14 июня проходят последние в рамках избирательной кампании пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии.
Люди, как и уже традиционно в течение нескольких последних недель по воскресеньям, стоят возле Комаровского рынка. Пикеты проходят спокойно. Собравшиеся отстаивают в очереди, затем ставят свою подпись в поддержку того или иного кандидата, альтернативного действующему лидеру Белоруссии Александру Лукашенко.
На этот раз люди собрались, чтобы поддержать бывшего главу администрации Парка высоких технологий и бывшего посла Белоруссии в США Валерия Цепкало. Также минчане отдают голоса за экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева и не только,
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.
Как писал NEWS.ru, в конце мая в ходе пикета в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Белоруссии Светланы Тихановской был задержан её муж. Видеоблогер Сергей Тихановский в настоящее время помещён в карцер СИЗО.
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