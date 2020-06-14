Жители Минска вышли на пикеты по сбору подписей за кандидатов в президенты

https://static.news.ru/photo/e4d2fcb0-ae3c-11ea-b7c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Незалежная Беларусь/vk.com

В центре Минска 14 июня проходят последние в рамках избирательной кампании пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии.

Люди, как и уже традиционно в течение нескольких последних недель по воскресеньям, стоят возле Комаровского рынка. Пикеты проходят спокойно. Собравшиеся отстаивают в очереди, затем ставят свою подпись в поддержку того или иного кандидата, альтернативного действующему лидеру Белоруссии Александру Лукашенко.

На этот раз люди собрались, чтобы поддержать бывшего главу администрации Парка высоких технологий и бывшего посла Белоруссии в США Валерия Цепкало. Также минчане отдают голоса за экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева и не только, передаёт РИА Новости.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.

Как писал NEWS.ru, в конце мая в ходе пикета в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Белоруссии Светланы Тихановской был задержан её муж. Видеоблогер Сергей Тихановский в настоящее время помещён в карцер СИЗО.