Защитные маски пропали из продажи в аптеках белорусской столицы после появления в стране первого заражённого коронавирусом человека.
Журналисты РИА Новости
В другой аптеке признались, что испытывают дефицит с января. Там порекомендовали людям шить маски из марли самостоятельно.
Заводы не отгружают. Завезли как-то 150 штук, но люди расхватали в течение дня как горячие пирожки, — рассказала провизор третьего учреждения.
Ранее первый случай коронавируса зарегистрировал Минздрав Белоруссии. Инфекция была выявлена у студента из Ирана. Наличие вируса показали тесты, проведённые в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии. Белорусский национальный технический университет, в котором учился молодой человек, отменил аудиторные занятия и массовые мероприятия до 15 марта, писал NEWS.ru.
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