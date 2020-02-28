https://static.news.ru/photo/2249a6aa-5a3e-11ea-80e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Защитные маски пропали из продажи в аптеках белорусской столицы после появления в стране первого заражённого коронавирусом человека.

Журналисты РИА Новости попытались приобрести маски в трёх аптеках Минска, однако ни в одной их не оказалось. Работница одной из них рассказала, что ажиотаж возник только 28 февраля: утром раскупили весь остаток.

В другой аптеке признались, что испытывают дефицит с января. Там порекомендовали людям шить маски из марли самостоятельно.

Заводы не отгружают. Завезли как-то 150 штук, но люди расхватали в течение дня как горячие пирожки, — рассказала провизор третьего учреждения.

Ранее первый случай коронавируса зарегистрировал Минздрав Белоруссии. Инфекция была выявлена у студента из Ирана. Наличие вируса показали тесты, проведённые в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии. Белорусский национальный технический университет, в котором учился молодой человек, отменил аудиторные занятия и массовые мероприятия до 15 марта, писал NEWS.ru.