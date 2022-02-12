Митингующие в Алма-Ате потребовали вернуть богатства Назарбаева народу

В Алма-Ате на площади Республики проходит несогласованный митинг в память о жертвах январских беспорядков в Казахстане, сообщает РИА Новости. Собравшиеся прибывают с плакатами, на которых написаны имена погибших, и фотографиями жертв. Также люди требуют от властей вернуть народу богатства бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева.

К 12:00 по местному времени на площади Республики собрались порядка 300 человек. Участники акции приходят с транспарантами и фотографиями погибших во время январских протестов. Имена жертв также написаны на плакатах.

Сотрудники правоохранительных органов наблюдает за происходящим, однако не препятствует проведению митинга. Рядом также дежурит бригада скорой помощи.