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Митингующие в Алма-Ате потребовали вернуть богатства Назарбаева народу

11:08, 13 февраля 2022
Митингующие в Алма-Ате потребовали вернуть богатства Назарбаева народу
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В Алма-Ате на площади Республики проходит несогласованный митинг в память о жертвах январских беспорядков в Казахстане, сообщает РИА Новости. Собравшиеся прибывают с плакатами, на которых написаны имена погибших, и фотографиями жертв. Также люди требуют от властей вернуть народу богатства бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева.

К 12:00 по местному времени на площади Республики собрались порядка 300 человек. Участники акции приходят с транспарантами и фотографиями погибших во время январских протестов. Имена жертв также написаны на плакатах.

Сотрудники правоохранительных органов наблюдает за происходящим, однако не препятствует проведению митинга. Рядом также дежурит бригада скорой помощи. 

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