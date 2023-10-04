Жители Карабаха начали запрашивать гражданство Азербайджана ГМС: жители Карабаха начали запрашивать гражданство Азербайджана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Государственную миграционную службу (ГМС) Азербайджана поступили первые обращения от жителей Карабаха армянского происхождения. Люди запросили первичную регистрацию на получение гражданства республики, следует из совместного заявления ведомства и министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, которое приводит ТАСС.

Обратившиеся выразили желание жить в Карабахском экономическом районе, отказаться от гражданства Армении и принять гражданство Азербайджанской Республики, — указано в сообщении.

По информации ведомств, 13 человек лично пришли в службы, а еще двое запросили регистрацию через специально созданный портал реинтеграции.

Процесс объединения заработал 28 сентября. Власти республики объяснили, что мера необходима для определения юридического статуса армян, проживающих на территории Карабаха.

Ранее в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева рассказали, что каждому жителю региона будут гарантированы права и свободы, а также меры социальной поддержки вне зависимости от его религиозной, языковой или этнической принадлежности. Жителей Карабаха также могут привлечь к работе спецпредставительств главы государства.