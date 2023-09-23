Жители Еревана почтили память погибших в Карабахе российских миротворцев

Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Ереван. Цветы у здания посольства России, возложенные в память о погибших в Нагорном Карабахе военнослужащих РФ

Жители Еревана принесли цветы к посольству России в Армении в память о миротворцах, погибших в Карабахе, сообщает РИА Новости. Одна из участниц этой акции призналась, что смерть российских военных шокировала ее.

Мой глубочайший поклон матерям, женам, сестрам, дочерям. Крепитесь. Я благодарна этим парням, что приехали из России и служили в Карабахе, — сказала жительница армянской столицы по имени Алла.

Ранее в МИД Азербайджане заверили российскую сторону, что по факту гибели российских миротворцев проводится самое тщательное расследование, которое уже дает результаты. В ведомстве подчеркнули, что виновные понесут заслуженное наказание.

О гибели пяти российских миротворцев 20 сентября сообщило Минобороны РФ. В министерстве пояснили, что автомобиль с военнослужащими попал под обстрел по возвращении с наблюдательного поста РМК в районе села Джанятаг в Карабахе. По машине был открыт огонь из стрелкового оружия.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что военные в очередной раз приняли на себя удар при выполнении своего долга. Он добавил, что, несмотря на ситуацию, российский миротворческий контингент продолжает добросовестно выполнять в регионе поставленные задачи и делает все возможное для защиты мирного населения.