https://static.news.ru/photo/6bccc08e-cff4-11e9-9613-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Последние пять лет официальные власти Украины не предпринимали никаких попыток «услышать голос Донбасса», заявила депутат Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Елена Шишкина. По её словам, именно из-за этого местные жители всё больше укрепляются во мнении, что их будущее связано с Россией.

Ранее был обнародован протокол заседания контактной группы по урегулированию конфликта на Украине, получивший название Минский протокол.

В ходе противостояния мы не увидели ни одной попытки Киева услышать голос Донбасса, — подчеркнула депутат.

Она добавила, что Киев никогда не считался с мнением жителей Донбасса и продолжает вести такую политику, которая показывает, что говорящим на других языках здесь не место, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев на заседании контактной группы в Минске предложил Москве вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.