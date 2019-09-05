Последние пять лет официальные власти Украины не предпринимали никаких попыток «услышать голос Донбасса», заявила депутат Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Елена Шишкина. По её словам, именно из-за этого местные жители всё больше укрепляются во мнении, что их будущее связано с Россией.
Ранее был обнародован протокол заседания контактной группы по урегулированию конфликта на Украине, получивший название Минский протокол.
В ходе противостояния мы не увидели ни одной попытки Киева услышать голос Донбасса, — подчеркнула депутат.
Она добавила, что Киев никогда не считался с мнением жителей Донбасса и продолжает вести такую политику, которая показывает, что говорящим на других языках здесь не место, передаёт
Как писал News.ru, пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев на заседании контактной группы в Минске предложил Москве вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.