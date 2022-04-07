Жители Армении выступили за ограничение отношений с Россией

69,7% жителей Армении полагают, что стране необходимо ограничить отношения с РФ и расширить отношения с ЕС и США. 26,4% считают стратегическое сотрудничество с Россией единственным вариантом для Армении, а 3,9% выступают за полное прекращение сотрудничества с Россией. Тесные связи Армении с Россией респонденты считают основной причиной, препятствующей развитию отношений с Западом. Об этом свидетельствуют данные портала ArmInfo, ссылающегося на результаты соцопроса, проведённого экспертным центром SOCIES при содействии Ереванского государственного университета.

34,1% армян полагают , что их страна должна состоять в военном блоке НАТО для обеспечения безопасности. Ещё 29,1% респондентов выступают за вхождение в состав ОДКБ, а 26% не считают гарантом безопасности для Армении ни один, ни второй военный блок. Hаиболее перспективным опрошенные считают членство Армении в Европейском Союзе (46,1%). За нахождение в ЕАЭС высказались 28,7%, 12,5% не поддерживают ни один экономический союз, а 12,6% ничего не знают об этих объединениях.

В опросе приняли участие 1530 человек в возрасте от 18 лет. Из них 570 — жители Еревана, 430 — жители областных городов, 530 — жители сёл.

2 апреля президент РФ Владимир Путин поздравил армянского коллегу Ваагна Хачатуряна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами. Путин отметил, что Россия и Армения накопили значительный опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях. Он добавил, что дальнейшее упрочение союзнических российско-армянских отношений отвечает коренным интересам народов двух стран.

Пашинян, в свою очередь, также направил поздравительную телеграмму президенту России. В ней он указал, что за прошедшие десятилетия двусторонние отношения были подняты на самый высокий уровень союзнического взаимодействия.



