https://static.news.ru/photo/4e48504a-6eba-11ea-8941-fa163e074e61_660.jpg Фото: tarnopil/facebook.com

Власти города Тернополь (Украина) обратились к горожанам с призывом сообщать о соседях, которые не соблюдают режим самоизоляции после возвращения из зарубежных поездок.

Об этом агентству УНИАН рассказали в горсовете Тернополя. На сайте совета появился специальный раздел, где принимаются сообщения о нарушении карантина. При этом можно будет сохранить анонимность. На жалобу отреагируют врачи и полиция. Также донести на соседей можно будет по горячей линии горсовета.

На Украине до 24 апреля действует общенациональный карантин и режим ЧС в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. За нарушение введённых правил грозит уголовная ответственность. Число выявленных в стране случаев инфицирования коронавирусом на данный момент составляет 113. Четыре человека скончались от инфекции.

Как сообщал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Китаю с просьбой предоставить дополнительную помощь в борьбе с коронавирусом.