Власти города Тернополь (Украина) обратились к горожанам с призывом сообщать о соседях, которые не соблюдают режим самоизоляции после возвращения из зарубежных поездок.
Об этом агентству УНИАН
На Украине до 24 апреля действует общенациональный карантин и режим ЧС в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. За нарушение введённых правил грозит уголовная ответственность. Число выявленных в стране случаев инфицирования коронавирусом на данный момент составляет 113. Четыре человека скончались от инфекции.
Как сообщал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Китаю с просьбой предоставить дополнительную помощь в борьбе с коронавирусом.
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