Житель Узбекистана зарезал своих детей и отправился в тюрьму до конца жизни Самаркандец приговорен к пожизненному заключению за убийство двух дочерей и сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Самарканда в Узбекистане был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство своих несовершеннолетних детей, сообщил представитель суда РИА Новости. Мужчина зарезал двоих дочерей и сына после ссоры по телефону с женой.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и приговорил к пожизненному заключению, — рассказал представитель суда.

Инцидент произошел еще в июне этого года. Мужчину обвинили в особо жестоком умышленном убийстве двух и более лиц, находившихся в беспомощном состоянии. Согласно экспертизе, на момент совершения преступления он находился во вменяемом состоянии и отдавал отчет о своих действий. Решение о пожизненном сроке было принято в связи с отменой в Узбекистане смертной казни.

В Подмосковье ранее мужчина застрелил из охотничьего ружья четырехлетнюю дочь. Он также ранил супругу «из-за пустяковой семейной ссоры». Женщине удалось спастись от мужа, после того как он убил дочь. Она выбежала из дома и спряталась в квартире у соседа. Позднее мужчина покончил с собой.

Также стало известно об убийстве шестилетнего мальчика в американском штате Иллинойс. Мужчина нанес ребенку смертельное ножевое ранение из-за ненависти к приверженцам ислама.