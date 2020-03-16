https://static.news.ru/photo/532ea3ca-6780-11ea-b298-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гражданин Украины пытался вызвать панику среди населения, распространяя фейковые новости об эпидемии коронавируса на территории страны. Об этом заявила полиция Черновицкой области Украины.

Мужчина написал в социальной сети пост с «недостоверной информацией о количестве случаев заболевания коронавирусом, в том числе с летальными последствиями». 38-летнему нарушителю грозит штраф в размере от 10 до 15 необлагаемых минимальных доходов или исправительные работы сроком до одного месяца с отчислением 20% заработка.

В настоящий момент на Украины выявлено пять случаев заражения коронавирусом. Один человек скончался. В стране введён карантин: запрещены массовые мероприятия, учебные заведения закрылись, работа торговых центров, парикмахерских и других заведений приостановлена. Авиасообщение в стране перестанет действовать с 17 марта.

NEWS.ru писал, что МВД Украины предложило лишать свободы на срок до трёх лет людей, которые нарушили карантин. Эта мера может ждать нарушителей, которые создают условия для заражения других граждан.

Всего в мире коронавирусом заразились 163 тысячи человек, скончались — 6,4 тысячи, выздоровели — более 76 тысячи человек.