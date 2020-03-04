https://static.news.ru/photo/f23e6338-5e20-11ea-a85a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Минске задержали 26-летнего мужчину. Он незаконно реализовывал медицинские маски с различными наименованиями. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Оперативниками установлено, что молодой человек приобретал их в России, а на территории нашей страны продавал через соцсети по цене в несколько раз дороже, чем в аптеках, — заявила пресс-секретарь.

Молодой человек был задержан во время сделки. У него было изъято более 12 тысяч средств защиты. Против него составлен административный протокол. Отмечается, что ранее житель Минска не привлекался к уголовной ответственности.

NEWS.ru писал ранее о сообщении главы Минпромторга Дениса Мантурова. Он заявил, что никаких ограничений по продажам медицинских масок внутри России нет.