Житель Казахстана сломал секс-куклу, на которой женился

https://static.news.ru/photo/6baddb1a-4947-11eb-8ae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/yurii_tolochko

Казахстанский бодибилдер Юрий Толочко, женившийся на секс-кукле Марго, рассказал, что его жена сломалась спустя месяц после свадьбы.

Она сломана. Сейчас её ремонтируют. Она в другом городе. Когда она выздоровеет, это будет подарком для нас обоих, — рассказал он.

Мужчина признался, что рассчитывал провести новогодние праздники с супругой, заказать суши или стейков, но теперь вынужден ждать починки жены. Он отметил, что очень ревнует куклу и запретил ей пользоваться социальной сетью Instagram, передаёт Dailystar.

В ноябре Толочко после полутора лет отношений сыграл свадьбу со своей избранницей. Ею стала силиконовая кукла по имени Марго.

Церемония прошла в ресторане. На женихе был традиционный для подобных торжеств чёрный костюм с бабочкой, а на невесте — свадебное платье. Поздравить молодожёнов пришли десятки гостей, в конце Юрий и Марго исполнили медленный танец.

О намерении культуриста жениться на секс-кукле стало известно в декабре 2019 года, когда тот сделал ей предложение. По его словам, она согласилась. Спортсмен уверяет, что относится к возлюбленной как к настоящей женщине и ходит с ней на свидания.