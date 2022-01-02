Житель Белоруссии умер после задержания в новогоднюю ночь

Житель белорусского города Речица Дмитрий Усхопов скончался в ночь на 1 января, через несколько часов после того, как был задержан сотрудниками милиции. Об этом рассказало издание «Флагшток», ссылаясь на близких Усхопова.

Димку доставили в РОВД. Там либо допрашивали и били, либо один раз ударили в голову, или выстрелили из пневматики. Он потерял сознание, его там же обливали водой, пытались реанимировать, нательная майка разорвана. Привезли его уже с полуголым торсом и сверху в куртке <...>. На запястьях рук и коленках видны синяки и кровоподтёки, на голове круглая рана. Ему делали вскрытие черепно-мозговой коробки и брюшной полости <...>. Клиническая смерть была зафиксирована уже при поступлении — официально после реанимационных мероприятий сотрудников больницы в 01:20 ночи 01.01.2022, — сообщили родственники погибшего белорусскому изданию.

Мать Усхопова уверена, что её сына убили в милиции.

Они его убили — милиция убила. Я вдова афганца, все пишите!.. А сына я от милиционера родила, — заявила мать Усхопова Елена Михайловна.

СК Белоруссии проведёт проверку инцидента. По версии милиционеров, молодой человек находился в сильном опьянении и сопротивлялся сотрудникам правоохранительных органов. По пути в больницу, куда его везли на освидетельствование, Усхопову стало плохо, и он умер.

Ранее в России районный суд Улан-Удэ назначил компенсацию в размере миллиона рублей матери 17-летнего Никиты Кобелева, которого в 2016 году полицейские избили до смерти. При этом требование об извинении со стороны МВД судья не удовлетворил.