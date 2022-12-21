Житель Астаны получил 15 лет колонии за подготовку захвата власти

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Суд приговорил жителя Астаны к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта для захвата власти в ходе беспорядков в начале 2022 года, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Мужчина также обвиняется в вербовке людей для совершения преступления.

Судом доказана его вина в приготовлении к акту терроризма, вербовке и подготовке лиц в целях организации террористической деятельности, а также пропаганде терроризма, насильственного захвата и удержания власти, изменения конституционного строя Республики Казахстан. Ему назначено 15 лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

Акции протеста захлестнули Казахстан с 2 января, после того как в стране резко выросла цена на газ: с 38 (4,74 рубля) до 120 (14,96 рубля) тенге за литр. Протестующие потребовали снизить ее вдвое. Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. Протесты развернулись в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте, Таразе.

Беспорядки продлились ровно девять дней, с 2 по 11 января. При этом уже 7 января власти Казахстана сообщили о восстановлении порядка на территории страны. По результатам этих событий в республике сменились премьер-министр, госсекретарь и спикер нижней палаты парламента. Большая часть министров покинула свои кресла. Глава правящей партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев лишился своей должности. Его место занял Касым-Жомарт Токаев.