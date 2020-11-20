«Жить некому будет»: Лукашенко призвал белорусок рожать по три ребёнка

https://static.news.ru/photo/2d77b80e-2b27-11eb-a435-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самая большая проблема для Белоруссии сейчас — демографический кризис, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, если люди не будут рожать по три ребёнка, произойдёт падение численности населения.

Самая большая проблема — это население. Если каждая женщина не родит двоих-троих, будет, как в Европе, России, Украине, которая за год почти 200 тыс. потеряла, где идёт падение населения. Жить некому будет через полвека, — сказал он.

По его словам, в стране работает программа поддержки многодетных семей, которая хорошо себя зарекомендовала и будет продолжена. Скорее всего, навсегда останется правило по получении $10 тысяч (около 790 тысяч рублей) на каждого ребёнка при рождении второго, передаёт БелТА.

Рожайте, ради бога. Мы будем находить эти деньги. <...> Потому что это главное. Не будет детей — не будет рабочих, никакое образование тогда не надо, никакие компетенции, — добавил политик.

Он отметил, что именно эта проблема сейчас является самой важной, а не пандемия коронавируса. По его словам, можно не сомневаться, что врачи «всех вылечат».

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Белоруссии из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко. Ранее ЕС уже ввёл санкции против 55 человек, которые считаются ответственными за насилие и запугивание в стране. Под ограничения также попал президент страны Александр Лукашенко.