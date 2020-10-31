Жириновский пригласил Саакашвили на Рублёвку за грибами

https://static.news.ru/photo/ee65e790-1cde-11eb-b6b0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский иронично высказался об амбициях экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуть себе влияние в руководящих структурах страны. Ранее партия «Единое национальное движение», лидером которой является Саакашвили, участвовала в парламентских выборах в составе оппозиционного блока «Сила в единстве» и значительно уступила правящей партии «Грузинская мечта» — получив, впрочем, представительство в парламенте.

Сам Саакашвили заявлял, что день выборов должен был стать днём торжества «Единого национального движения». Однако действительность оказалась несколько иной. По сообщениям СМИ, оппозиционеры, недовольные итогами голосования, устроили акцию протеста в центре Тбилиси и даже разбили палатки напротив здания парламента. Владимир Жириновский призвал Саакашвили «не волноваться», позвав грузинского политика в Москву.

Поедем на Рублёвку к Януковичу, поиграем в карты и домино, потом к нам и Лукашенко подъедет. И хватит стонать уже и участвовать в выборах, вы всё, что можно, уже испортили: и в Киеве, и в Тбилиси, и в Минске. Давайте тихо-спокойно ходить по грибы, париться в баньке, как это любит Лукашенко, и поменьше ворчать, что не та демократия или экономика. Это у вас ничего не получилось, а новое поколение всё сделает, но уже без вас. Хватит дурачить людей, — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

По итогам подсчёта бюллетеней стало известно, что «Грузинская мечта» набрала 48,15% голосов. «Силу в единстве» поддержало 27,14% избирателей. Стоит отметить, что проходной барьер в парламент для партий составляет 1%. При этом партия, набравшая более 40% голосов, имеет право самостоятельно формировать правительство.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, представители «Единого национального движения» были готовы выдвинуть Саакашвили на пост премьер-министра Грузии в случае победы на парламентских выборах. Политик обещал за два года поставить страну «на путь развития».