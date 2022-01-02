Жириновский назвал февраль удачным месяцем, чтобы напасть на Украину

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с однопартийцами заявил, что в феврале можно «улучить удачный момент», чтобы начать бомбардировки Украины «для принуждения страны к миру». Отрывок выступления Жириновского на ЛДПР-ТВ передаёт Telegram-канал URA.RU.

Я предлагал бомбить, нанести удары. И по Киеву, и, если нужно, по западным городам. Но этого сделано не было, выбрана линия на мирное сосуществование. Я понимаю, почему принималось такое решение. Но есть шанс это все наверстать — бомбардировки можно провести в феврале, это будет удачный момент для начала принуждения Украины к миру, — сказал Жириновский.

В конце декабря, Владимир Жириновский призвал в эфире Первого канала нанести бомбовые удары по территории Украины и ряда европейских стран в ночь с 31 декабря на 1 января 2022 года, когда «все там будут уже пьяные».

По его словам, это нужно сделать выборочно, чтобы напугать и наказать. Политик подчеркнул, что сам нанёс бы подобный удар, если бы занимал пост президента России.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала, что Россия не планировала и не собирается осуществлять военное вторжение на Украину. Она подчеркнула, что РФ по-прежнему выступает за выполнение Минских соглашений и мирное урегулирование конфликта на востоке Украины.