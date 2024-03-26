Жесты доброй воли исчерпаны: теперь мы бьем по Украине по-настоящему

Фото: t.me/vvgladkov

Последствия ударов ВСУ по Белгороду

Когда президент Путин заявил, что мы исчерпали лимит на жесты доброй воли, его слова ассоциировались скорее с нашим отходом от Харькова или от Киева. Но, видимо, не просто так довольно долго мы отказывались наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре, давая возможность украинцам спокойно пережить зиму. В ответ мы получили варварские удары по жилым домам в Белгороде, стертые с лица земли приграничные села. Государственный террор. Теперь киевский режим ждет жесткая ответочка, которая серьезно отразится и на планах его западных покровителей.

Конец Украины-транзитера

Не так давно было заявлено, что украинские власти не будут продлевать истекающее в конце года соглашение о поставках российского газа через территорию страны по функционирующей ветке газопровода. Притом что такой транзит по-прежнему активно пополняет худой украинский бюджет. Однако президент Украины Владимир Зеленский не был бы собой, если бы параллельно не предложил западным компаниям напрямую заключить соглашение с «Газпромом». Для того, чтобы и деньги капали по-прежнему, и никакими официальными контактами с Россией не «оскоромиться».

Более того, используя советское наследство, Киев предложил европейцам заодно закачивать запасы газа в украинские же хранилища, чтобы иметь дополнительные гарантии на случай непредвиденно холодной зимы. Рассчитывая то ли на продолжение российского долготерпения, то ли на то, что Москва не захочет ссориться с Западом. И тут случилось страшное...

Считать законными целыми

Сначала российские вооруженные силы отошли от своей «мягкой» тактики в отношении украинской энергосистемы, когда удары наносились по второстепенным подстанциям, оборудование которых быстро восстанавливалось. Еще год назад многие специалисты удивлялись, отчего это мы стесняемся бить по машинным отделениям электростанций, на восстановление которых потребуются годы. Эти голоса особенно громко зазвучали после взрыва дамбы на Каховском водохранилище.

Фото: ГСЧС Украины

И вот с Днепрогэсом фактически покончено. Сказано ведь об исчерпании лимита на жесты доброй воли. Но Киев ждал еще один сюрприз. По имеющимся данным, крупнейшая на Украине энергокомпания ДТЭК потеряла до 50% объектов генерации.

Прилетело и по крупнейшему газообменному пункту вблизи поселка Пятинчаны. Между тем объект этот расположен на перекрестке основных трубопроводов и обеспечивает перекачку газа по разным направлениям. От «Гераней» с ракетами досталось и Бильче-Волицко-Угерскому подземному газовому хранилищу. А хранилище это, переделанное еще в 2018 году для нужд Евросоюза, — крупнейшее на Украине и второе по величине хранимых запасов газа в Европе. Кроме того, оно это играет ведущую роль в снабжении газом украинского ВПК.

Очень долго украинская газотранспортная система была неприкасаемой. Теперь остается понять, что это было? Принуждение к переговорам или принципиальная долгосрочная политика уничтожения украинской промышленности. Это эпизод или стратегия?

Война и транзит несовместимы?

Говорят, что после наших ударов миллионный Харьков отправлен в девятнадцатый век, настолько эффективно сработали наши удары по местной энергосистеме. Тактика изменилась. Вместо атак по заводам, производящим беспилотники и чинящим системы РСЗО, просто в переносном смысле поворачивается рубильник и газовый вентиль. И любое производство останавливается. На генераторах много не произведешь.

А вы помните, что недавно западные фирмы планировали построить на Украине военные заводы? Ну что ж, пусть обменяются мнениями на этот счет с газовщиками.

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