https://static.news.ru/photo/dc50268a-d7e6-11e9-905f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестные убили 25-летнего Шокира Шавкатова в Ташкенте, который незадолго до гибели в соцсети Instagram признался в том, что является геем. Полиция задержала подозреваемых, им предъявлено обвинение.

Как пишет « Радио Озодлик » со ссылкой на друга погибшего, трагедия случилась 12 сентября. В тот день молодой человек находился в популярном среди ЛГБТ-сообщества клубе, откуда его вывели неизвестные и, предположительно, отвезли в квартиру, в которой тело Шокира Шавкатова обнаружили с перерезанным горлом и другими ножевыми ранениями.

Сотрудник прокуратуры Юнусабадского района Ташкента, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что по факту убийства заведено уголовное дело по статье УК Узбекистана «Умышленное убийство, совершённое группой лиц или членом организованной группы либо в её интересах».

По подозрению в убийстве Шавкатова задержаны двое мужчин в возрасте 40 лет.

Узбекистан вместе с Туркменией остаются единственными на постсоветском пространстве странами, где за гомосексуальные связи предусмотрено уголовное наказание. В мае 2018 года власти центральноазиатской республики не приняли рекомендации ООН по правам человека, которые относились к ЛГБТ-сообществу.

Как писал News.ru, в ночь на 21 июля в Петербурге произошло жестокое убийство 41-летней ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Следственные органы задержали подозреваемого, который рассказал обстоятельства преступления.