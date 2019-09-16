Неизвестные убили 25-летнего Шокира Шавкатова в Ташкенте, который незадолго до гибели в соцсети Instagram признался в том, что является геем. Полиция задержала подозреваемых, им предъявлено обвинение.
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Сотрудник прокуратуры Юнусабадского района Ташкента, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что по факту убийства заведено уголовное дело по статье УК Узбекистана «Умышленное убийство, совершённое группой лиц или членом организованной группы либо в её интересах».
По подозрению в убийстве Шавкатова задержаны двое мужчин в возрасте 40 лет.
Узбекистан вместе с Туркменией остаются единственными на постсоветском пространстве странами, где за гомосексуальные связи предусмотрено уголовное наказание. В мае 2018 года власти центральноазиатской республики не приняли рекомендации ООН по правам человека, которые относились к ЛГБТ-сообществу.
Как писал News.ru, в ночь на 21 июля в Петербурге произошло жестокое убийство 41-летней ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Следственные органы задержали подозреваемого, который рассказал обстоятельства преступления.