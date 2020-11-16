В Азербайджане назвали число погибших жителей за время эскалации в Карабахе

https://static.news.ru/photo/a87bfbf8-27e6-11eb-904e-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ArmeniaMOD

За время боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 94 мирных жителя. Ещё 414 человек получили ранения. Об этом заявили в Генпрокуратуре Азербайджана.

За время эскалации было разрушено более 3,4 тысячи частных жилых домов и пришли в негодное состояние 120 многоквартирных зданий. Кроме того, были повреждены 512 гражданских объектов, сообщается на сайте ведомства.

Боестолкновения в Карабахе возобновились в конце сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах войдут российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.

Ранее NEWS.ru писал, что Пашинян взял на себя ответственность за ситуацию в Нагорном Карабахе. По его словам, он понимает, что должен предстать перед «судом народа».