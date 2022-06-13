Находящийся под арестом бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что его жену Галину вызвали в прокуратуру для предъявления обвинений. Об этом экс-глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Додон не уточнил, что именно вменяют супруге. Он добавил, что повестку вручили, когда женщина отвозила детей на занятие по шахматам.

Это беспрецедентный случай в истории Республики Молдова, когда желание отомстить политическому оппоненту толкает Майю Санду, нынешнего президента страны, на то, чтобы атаковать мою супругу, моих детей, маму, близких родственников, написал Додон.

Ранее суд Кишинёва принял решение поместить экс-президента Молдавии Игоря Додона под домашний арест на 30 суток. Его обвиняют в госизмене и коррупции. До этого сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего главу государства на 72 часа.

До решения суда о домашнем аресте Додон был помещен в СИЗО Национального центра по борьбе с коррупцией. Возле здания парламента Молдавии собралась толпа протестующих, требующих немедленно прекратить преследование бывшего президента.