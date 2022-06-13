Додон заявил, что Санду «добралась» до его родственников Жену экс-президента Молдавии Додона вызвали в прокуратуру

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Галина и Игорь Додон

Находящийся под арестом бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что его жену Галину вызвали в прокуратуру для предъявления обвинений. Об этом экс-глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Додон не уточнил, что именно вменяют супруге. Он добавил, что повестку вручили, когда женщина отвозила детей на занятие по шахматам.

Это беспрецедентный случай в истории Республики Молдова, когда желание отомстить политическому оппоненту толкает Майю Санду, нынешнего президента страны, на то, чтобы атаковать мою супругу, моих детей, маму, близких родственников, — написал Додон.

Ранее суд Кишинёва принял решение поместить экс-президента Молдавии Игоря Додона под домашний арест на 30 суток. Его обвиняют в госизмене и коррупции. До этого сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего главу государства на 72 часа.

До решения суда о домашнем аресте Додон был помещен в СИЗО Национального центра по борьбе с коррупцией. Возле здания парламента Молдавии собралась толпа протестующих, требующих немедленно прекратить преследование бывшего президента.