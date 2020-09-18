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«Женский марш» завершился в Минске

18:36, 19 сентября 2020 10
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Несанкционированный митинг оппозиции «женский марш» завершился в белорусской столице.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента на месте событий. По его информации, силовики задержали несколько десятков участников и участниц марша на пересечении улиц Сурганова и Якуба Коласа.

После того, как автозаки с задержанными уехали с места, протестующие выстроились в цепь с флагами вдоль улицы. Тогда два автобуса с сотрудниками ОМОН вернулись, задержания продолжились. В результате «марш» завершился, когда участники начали разбегаться.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в белорусской столице участницы несанкционированного женского марша предприняли попытки отобрать микрофон у журналистки государственного телеканала.

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