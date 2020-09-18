«Женский марш» завершился в Минске

Несанкционированный митинг оппозиции «женский марш» завершился в белорусской столице.
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После того, как автозаки с задержанными уехали с места, протестующие выстроились в цепь с флагами вдоль улицы. Тогда два автобуса с сотрудниками ОМОН вернулись, задержания продолжились. В результате «марш» завершился, когда участники начали разбегаться.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в белорусской столице участницы несанкционированного женского марша предприняли попытки отобрать микрофон у журналистки государственного телеканала.
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