«Женский марш» завершился в Минске

https://static.news.ru/photo/57db1468-fa91-11ea-9e0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Несанкционированный митинг оппозиции «женский марш» завершился в белорусской столице.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента на месте событий. По его информации, силовики задержали несколько десятков участников и участниц марша на пересечении улиц Сурганова и Якуба Коласа.

После того, как автозаки с задержанными уехали с места, протестующие выстроились в цепь с флагами вдоль улицы. Тогда два автобуса с сотрудниками ОМОН вернулись, задержания продолжились. В результате «марш» завершился, когда участники начали разбегаться.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в белорусской столице участницы несанкционированного женского марша предприняли попытки отобрать микрофон у журналистки государственного телеканала.