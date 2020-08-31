Женщины выстроились в «цепь солидарности» возле Красного костёла в Минске

https://static.news.ru/photo/f2613dc6-ebb1-11ea-afda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В центре Минска на акцию протеста против результатов президентских выборов собрались несколько десятков женщин. Они встали в «цепь солидарности» рядом с костёлом Святого Симеона и Святой Елены (Красный костёл) на площади Независимости.

Как сообщает ТАСС, милиция призывает женщин прекратить мероприятие, которое не было санкционировано. Несколько бойцов ОМОНа подошли к протестующим и попытались с ними пообщаться. В ответ женщины начали водить хоровод, призывая прохожих присоединиться к акции. В руках у одной из протестующих был бело-красно-белый флаг, который стал символом белорусских протестов.

Через некоторое время из костёла вышли люди, которые вместе начали молитву. Священники вместе с прихожанами ходили вокруг костёла, к ним присоединились участники акции. Затем прихожане и священники вернулись в костёл, а протестующие женщины вновь встали в «цепь солидарности».

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. На них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов, его соперница домохозяйка Светлана Тихановская — 10,1%. После этого в стране начались массовые акции протеста. Сторонники оппозиции считают, что выборы были сфальсифицированы. Результаты также не признали в странах — членах ЕС. Тихановская инициировала создание Координационного совета. Его задачей является диалог с действующей властью.

NEWS.ru писал, что на акциях протеста в Белоруссии 30 августа были задержаны 173 человека. Самые массовые митинги проходили в Минске.