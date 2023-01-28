Женщины в Армении смогут проходить срочную военную службу

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В Армении появится институт добровольной воинской службы для женщин, об этом сообщил премьер-министра страны Никол Пашинян в поздравительном сообщении по случаю 31-й годовщины образования Вооруженных Сил РА. Он поблагодарил отдельно тех женщин, которые уже проходят военную службу в Армении по контракту.

В ближайшее время мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт женской добровольной временной воинской службы, и сегодня я должен сказать особые слова признательности нашим сестрам, проходящим службу по контракту в нашей армии, в том числе боевую службу, — сказал Пашинян.

Ранее депутат Госдумы от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Алексей Чепа предложил призывать на службу в армию в России женщин. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что обсуждения воинского призыва женщин в настоящее время нет.

В начале частичной мобилизации глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил, что женщин призывать не будут. Он подчеркивал, что этого не было и нет в планах на будущее.

Тем не менее представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что женщины-медработники могут быть мобилизованы для участия в спецоперации на Украине. Однако, по его словам, потребность в таких специалистах минимальна.