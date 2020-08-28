Женщины Минска вышли на акцию протеста

В Минске женщины проводят оппозиционную акцию. Протестующие собрались на площади Победы и скандируют лозунги. В акции участвуют около тысячи человек, в основном девушки.
Как
К месту акции подъехали автозаки и машины милиции. Прибывшие омоновцы и люди в штатском просят собравшихся разойтись.
Собравшиеся выступают в поддержку пострадавших от силовых разгонов митингов и против результатов президентских выборов в Белоруссии, на которых, по официальным данным ЦИК республики, победил Александр Лукашенко.
В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.
Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
Оппозиция не признала результаты голосования. Покинувшая страну Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.
Ранее председатель Верховного совета республики Станислав Шушкевич заявил, что бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция, должен быть восстановлен в качестве государственного символа. Политик подчеркнул, что главный символ оппозиции — и есть национальный флаг Белоруссии, утверждённый ещё в 1918 году, когда была образована Белорусская Народная Республика, сообщал NEWS.ru.
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