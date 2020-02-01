https://static.news.ru/photo/cf02221e-450d-11ea-a7f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rudolf/Arco Images/Global Look Press

Силовики Казахстана задержали в Актюбинске женщину, распространявшую слухи о новом виде коронавируса. Ложные данные она передавала с помощью мессенджера WhatsApp.

По данным полиции, во время общения со стражами порядка гражданка призналась в содеянном. Она искренне раскаивается. Ведомство начало досудебное расследование, пишет РИА Новости.

За подобное преступление в республике предусматривается наказание в виде штрафа, исправительных работ или лишения свободы на срок до трёх лет.

К 1 февраля число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее NEWS.ru писал, что болгарская предсказательница Ванга ещё в 70-х годах прошлого века предсказывала человечеству страшную эпидемию. Она считала, что заболевание придёт из Африки и унесёт тысячи жизней. Провидица назвала точное время вспышки болезни. Она говорила, что недуг поразит людей по всему миру в первой четверти XXI века, а создание вакцины от заболевания займёт не менее года.