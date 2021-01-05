Жена президента Армении заразилась коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8d892fcc-502d-11eb-9428-fa163e074e61_660.jpg Нуне Саркисян Фото: Davit Hakobyan/wikimedia.org

Супруга президента Армении Нуне Саркисян сдала тест на наличие коронавирусной инфекции нового типа. Результаты анализов оказались положительными. Об этом в среду, 6 января, сообщили представители администрации главы государства.

Ранее стало известно, что президент Армении Армен Саркисян сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию нового типа, в настоящее время он находится на самоизоляции. Об этом журналистам накануне сообщили в аппарате главы государства.

Президент и госпожа Саркисян выражают благодарность за слова поддержки и пожелания здоровья, поступившие к ним из Армении, Карабаха и диаспоры, — сообщается на странице администрации в Facebook.

В стране до 11 января действует карантин. Кроме того, в Армении введён обязательный масочный режим, запрещено проводить массовые мероприятия, если число участников превышает 60. Также запрещён въезд в страну через сухопутные границы гражданам других государств. Исключение составляют дипломаты, родственники ушедших из жизни и те, кто задействован в международных перевозках.

Как ранее писал NEWS.ru, армянский премьер-министр Никол Пашинян ушёл на самоизоляцию в связи с пандемией.