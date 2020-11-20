Жена экс-президента Армении умерла от коронавируса

https://static.news.ru/photo/2e2c0b76-2b34-11eb-9b50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Аппарат Президента Республики

Супруга бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Рита умерла в больнице. Причиной стал коронавирус.

К сожалению, Рита Саргсян умерла, — сообщил журналистам ТАСС сотрудник канцелярии бывшего главы государства.

Накануне директор ереванского медцентра «Наири» Анатолий Гнуни говорил, что женщину отправили на лечение за границу в связи с тяжёлым состоянием. Местные СМИ писали, что она впала в кому. При этом в офисе Саргсяна сообщали, что врачам удалось стабилизировать её состояние, передаёт Sputnik Армения.

Серж и Рита поженились в 1983 году, у них есть две дочери — Ануш и Сатеник.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский был госпитализирован с коронавирусом в клиническую больницу «Феофания». Вместе с Зеленским госпитализирован и руководитель офиса президента Андрей Ермак.