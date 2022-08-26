Вопрос Лачина закрыт: еще больше земли Карабаха перешло под контроль Баку Баку забрал себе очередные населенные пункты в Карабахе, укрепив свои позиции в регионе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карабахский город Лачин и окрестные села Забух и Сус, на которых ранее располагался российский миротворческий контингент (РМК), перешли под полный контроль Азербайджана. Об этом 26 августа сообщил президент республики Ильхам Алиев. Согласно трёхстороннему заявлению Москвы, Баку и Еревана от 9 ноября 2020 года, российские силы находились на этих территориях до сдачи в эксплуатацию альтернативы Лачинской дороги (единственного маршрута, который связывает Армению с Карабахом). После окончания строительства своей части в начале августа азербайджанские власти в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями попросили российских военных переместиться на новую дорогу и освободить Лачин и близлежащие села. Москва свои обязанности выполнила — еще несколько дней назад миротворцы начали демонтаж постов, КПП и жилых построек. Но для армянской стороны потеря очередных территорий Карабаха стала сильным ударом и вызвала новую волну протестов.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Лачинский район после передачи под контроль Азербайджана

Азербайджан построил свою дорогу за год

Процесс передачи территорий под контроль Азербайджана возобновился впервые с конца 2020 года. После краткосрочных боев в Карабахе в начале августа этого года в СМИ появилась информация о переходе Лачина, Забуха и Суса под полный контроль Баку. Официальные лица эту информацию не комментировали и никаких дат не называли. Однако представители армянской стороны в Карабахе призвали всех армян покинуть населенные пункты Лачинского коридора до 25 августа. Именно в этот день, по предварительным данным, азербайджанские военные должны были войти в город. Позже Алиев заявил, что на самом деле новые территории должны были перейти под контроль Баку еще 5 августа, однако карабахские армяне попросили дать им немного времени на переезд.

При этом армянская сторона негодует и заявляет, что в трехстороннем заявлении не сказано ничего о передаче новых территорий Азербайджану. Баку же в своих требованиях опирается на шестой пункт соглашения, в котором прописано, что весь Лачинский район вместе со всеми его населенными пунктами возвращается под контроль Азербайджана до 1 декабря 2020 года. Однако два года назад этого не произошло, так как через Лачин проходил единственный коридор, который связывал Армению с Карабахом. Поэтому в подписанном с российской стороной документе отмечается, что пока стороны будут строить альтернативную Лачинскому коридору дорогу, действующий маршрут будет охраняться российскими миротворцами. В результате участки дороги были переданы РМК только из-за логистических вопросов, на решение которых отводилось три года.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе

По согласованию сторон в ближайшие три года будет определён план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях, — говорится в заявлении, опубликованном 10 ноября 2020 года на сайте Кремля.

Азербайджанская часть новой дороги протяженностью 32 км была построена всего лишь за год. Все это время Баку находился в постоянном контакте с Москвой, вместе с которой и был согласован окончательный маршрут. По словам Алиева, армянская сторона также была осведомлена о строительных работах, но свою часть дороги не построила «и тянула таким образом время». Действительно, когда Баку отчитался о скором завершении работ, в Ереване только начали готовить тендер на строительство.

Министерство обороны России на самом высоком уровне согласовало с нами маршрут дороги и утвердило его. Если бы было иначе, как бы мы смогли построить дорогу на территории, находящейся под временным контролем России? К тому же мы предложили Армении построить и их часть пути (там всего 8-9 км). Однако они отказались. И к чему это привело? — заявил Алиев.

А привело это к тому, что Азербайджан взял на себя строительство временной 4-километровой грунтовой дороги до границы Армении, по которой уже через несколько недель начнется полноценное движение. Данный маршрут будет функционировать до тех пор, пока армянская сторона не завершит строительство своей части новой дороги. Впрочем, несмотря на все возмущения, Ереван от своих обязанностей не отказывается и обещает завершить участок на своей границе весной следующего года. На это правительство Армении выделило дополнительно почти $21 млн.

Теперь вопрос, который приобрел особую актуальность и волнует многих, заключается в том, какой же статус будет у альтернативного коридора. Пока по этому поводу идут обсуждения, и к консенсусу стороны до сих пор не пришли. Многое будет зависеть от результатов переговоров Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, которые должны состояться 31 августа, отметил в беседе с NEWS.ru азербайджанский политолог Ризван Гусейнов.

Фото: president.az Ильхам Алиев

Если армянская сторона согласится провести через Зангезур экстерриториальную дорогу, то Азербайджан пойдет на уступки, и тогда новая дорога в Лачин временно сохранит такой же статус до 2025 года. Все будет зависеть от позиции Еревана. Кроме того, он должен еще предоставить график строительства своей части новой дороги, — заявил Гусейнов.

Миротворцы не помогут

Армянская общественность возмутилась тем, что Москва и Баку якобы действуют сообща, не учитывая мнение Еревана. После этого по республике прошла волна антироссийских митингов с требованием ввести в Карабах «многонациональную миротворческую миссию», потому что российские военные в одиночку «не могут обеспечить полную безопасность» карабахских армян. Вероятно, противоречия в армяно-российских отношениях стали поводом для недавнего дипломатического скандала, когда посольство РФ в Армении направило ноту протеста в МИД страны из-за многочисленных обвинений в адрес Москвы во взрыве в армянском ТЦ «Сурмалу». Правда, разногласия между союзниками быстро разрешились.

В Армении очень активно пытаются раскачать антироссийские настроения, заявил в беседе с NEWS.ru депутат партии «Процветающая Армения» Арман Абовян. Но несмотря на это, по его словам, армяне пока держатся.

Все-таки историческая память очень сильна, и мы помним, кто остановил военные столкновения в Арцахе (армянское название Карабаха. — NEWS.ru) в 2020 году. Причем некоторые сами же русские приезжают в Армению и проводят различные антироссийские митинги. Они пытаются нам, армянам, на нашей же земле навязать какие-то ненужные позиции, хотя у нас своих проблем выше крыши. Сейчас пытаются повесить всех собак на российских миротворцев. На самом деле все эти решения принимаются на уровне руководителей Азербайджана и Армении. По факту РМК ни на что не могут повлиять, потому что стороны договорились. Но эти договоренности нигде не закреплены документально и не исходят из интересов армянского народа, — отметил Абовян.

Кто останется жить в Карабахе?

К тому, что новые территории перейдут под контроль Азербайджана, карабахские армяне готовятся уже давно. По данным армянских СМИ, село Сус опустело еще во время второй войны в Карабахе в 2020 году, а в Лачине и Забухе оставалось всего около 400 жителей. Из-за нежелания жить под юрисдикцией Азербайджана им пришлось искать новые дома. Многие из них уже переехали в Сюникскую область Армении, а некоторые пока не определились с новым местом проживания. Но армянские власти обещают решить все вопросы и находятся на постоянной связи с переселенцами, для которых переезд оказался настоящим испытанием.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процесс передачи новых населенных пунктов Карабаха Азербайджану напомнил декабрь 2020 года. Тогда армяне, уезжая из Агдамского и Кельбаджарского районов, сжигали свои дома, выкапывали останки своих предков из могил, чтобы увезти их с собой. В этот раз азербайджанские власти следили, чтобы сценарий двухлетней давности не повторился вновь. Однако избежать этого все-таки не удалось. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту поджогов лесов и жилых домов в Карабахе армянским населением. Ведомство поручило принять соответствующие меры в отношении тех лиц, которые обвиняются в совершении данных преступлений. В этот раз не уничтожать инфраструктуру призывали и армянские власти. Мол, все равно никто в этих домах из азербайджанцев точно жить не будет.

Надо отметить, что, вопреки заявлениям армянских СМИ, азербайджанские готовы обеспечить полную безопасность карабахских армян, как и всех граждан страны. У местных армян есть право получить азербайджанское гражданство и остаться в своих домах, отмечает политолог Гусейнов.

Вся проблема в том, что вместе с местными армянами на территории Лачина, Забуха и Суса проживали незаконно поселенные туда армяне, приехавшие из Ливана и Сирии. Они незаконно пересекли территорию азербайджанского региона Карабах и, не имея никакого статуса и документов, поселились в этих городах. По правилам международной Женевской конвенции это является преступлением. Тем временем местные армяне, проживающие на этих территориях все время, конечно же, могли остаться и стать гражданами республики. Но, насколько мне известно, все-таки подавляющее большинство решило переехать, за исключением нескольких семей, вопрос с которыми на настоящий момент серьезно решается. Пока непонятно, покинут ли они Карабах или останутся, — подчеркнул Гусейнов.

В Ереване же сейчас настроения очень плохие, рассказал NEWS.ru Арман Абовян. По его словам, армянские власти потонули в «розовых мечтах» об эпохе мира с государствами, которые «выставляют Армении территориальные претензии».

Турецкие и азербайджанские террористические войска фактически продолжают путем военного шантажа выселять армян из Карабаха. Ни политических, ни исторических, никаких прав на Карабах Азербайджан не имеет. Мы видим, что они оккупируют наши земли. Нынешние власти, назвав национальное самоубийство эпохой мира, просто не противостоят этому всему и не будут, — заключил политик.

Поэтапная реализация достигнутых ранее договоренностей доказывает, что Азербайджан привержен выполнению всех взятых на себя обязательств. Азербайджанские власти активно работают над налаживанием транспортной инфраструктуры, восстановлением разрушенных территорий для создания мира на Южном Кавказе. Получив под свой контроль Лачин, Баку полностью взял в свои руки дальнейшее развитие ситуации. Теперь Азербайджан имеет рычаги давления не только в вопросах пропуска армян через Лачинский коридор, но и в плане подачи электричества и газа в Карабах из Армении. Напомним, что именно вдоль старой Лачинской дороги проложен газопровод, от которого зависит вся армянская община. Поэтому сегодня у Армении возможности повлиять на позицию Баку минимальны.