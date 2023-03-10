После двух дней массовых протестов, когда Грузия, казалось, уже была близка к майдану, а площадь на проспекте Руставели в центре Тбилиси тонула в дыму и воде от слезоточивого газа и водометов, третий день стал моментом просветления. Каждая сторона вечером 9 марта отмечала свою победу. Очевидцем этих событий возле парламента стал журналист NEWS.ru.

Самый мягкий лозунг — «Грузия не Россия, и никогда ей не будет»

Оппозиция, требовавшая отменить «пророссийский закон об иноагентах» (правильное название — «Закон о прозрачности иностранного влияния»), добилась отзыва документа из парламента. А властям удалось снизить накал противостояния и успокоить толпы молодежи, по крайней мере на какое-то время. Теперь правительство премьера Ираклия Гарибашвили сможет внятно объяснить, что оно имело в виду, соглашаясь на рассмотрение законодательных актов, которые вызвали недовольство в обществе и дали возможность оппозиции использовать их в своих интересах.

Подавляющее большинство собирающихся последние дни на площади перед парламентом — молодежь, школьники и студенты. Они все машут грузинскими, украинскими, ЕСовскими и американскими флагами, которые продают тут же на площади. Ребята и девушки держат самодельные плакаты, в основном с негативными лозунгами в отношении России. Самый мягкий из них — «Грузия не Россия, и никогда ей не будет». Плакаты написаны в основном на английском, что понятно: по-грузински мало кто читает за рубежом. Людей старше 40 лет на площади мало, а те, что есть, судя по их виду, пришли больше посмотреть на происходящее.

Мирный митинг перед парламентом Грузии вечером 9 мартаФото: Константин Волков/NEWS.ruМирный митинг перед парламентом Грузии вечером 9 марта

«Правительство попыталось принять этот закон, потому что Саакашвили хочет вернуться к власти»

На вопрос, что он думает о последних событиях в Грузии, мужчина лет сорока с лишним, стоявший под платаном, ответил, что «это черт знает, что такое».

Мы ждем, чтобы они перебесились, — говорит он на хорошем русском. — Это же дети, да! Закон-шмакон, мы не хотим тут майдана. Я понимаю, почему правительство попыталось поставить этот закон об иноагентах — потому что это Саакашвили пытается таким образом вернуться к власти. А нам нельзя ссориться с Россией, она близко.

Два студента, слышавшие этот разговор, сказали что-то друг другу по-грузински и демонстративно стали размахивать флагами ЕС. Над площадью хриплым глубоким баритоном вещал очередной оратор, через слово называя фамилию президента России Владимира Путина.

«Уууууу», — выла молодежь в ответ. После чего студенты хором спели про русский военный корабль.

Часть демонстрантов устроила трибуну из парадного портика грузинского парламентаФото: Константин Волков/NEWS.ruЧасть демонстрантов устроила трибуну из парадного портика грузинского парламента

«Пусть молодежь выплеснет пар»

Вокруг парламента в переулках 9 марта спецназа видно не было, расслабленно стояли только отряды линейной полиции без спецснаряжения, и рядом на всякий случай дежурили машины скорой помощи.

Полицейские на контакт шли неохотно, но что-то все же пояснили.

Пусть молодежь выплеснет пар, мы подождем, ничего, — сказал один из них. — Мы не можем воевать с собственными детьми. Они глупые, они верят всему, они не понимают, что их используют политики. Пусть покричат.

В Тбилиси, где сейчас все говорят только о протестах, а рестораны стали закрываться раньше, чтобы персонал успел добраться домой по забитому пробками городу, большинство недовольно происходящим и, похоже, не поддерживает манифестантов. Законопроект об иноагентах людей постарше волнует мало.

Полиция применяет водометы для разгона участников акции против законопроекта об иностранных агентах у здания парламента Грузии 8 мартаФото: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАССПолиция применяет водометы для разгона участников акции против законопроекта об иностранных агентах у здания парламента Грузии 8 марта

«Ну, у нас действительно многие получают деньги из-за рубежа на свои дела, а потом устраивают беспорядки. А зачем нам это? Чтобы туристы прекратили приезжать?», — говорят супруги-владельцы небольшого отеля во двориках вокруг проспекта Руставели.

По их мнению, все беспорядки — от Михаила Саакашвили, бывшего грузинского лидера, который сейчас находится в тюремной больнице, и его сторонников из партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

Он хочет вернуться к власти и использует для этого молодежь, — говорят они. — И президент Грузии (Саломе Зурабишвили, гражданка Франции и кадровый французский дипломат. — NEWS.ru) — не наша она. Да, мы вынуждены были ее выбрать, это была часть грузинской политики, но сложно представить, что Саломе заботится о безопасности Грузии. Скорее, она проводит в отношении Грузии европейскую и американскую линию.

По словам пары, «Грузия — это Европа, и мы хотим в ЕС, но вопрос, какой ценой. Через майдан и как Украина? Нет уж, не надо!»

«Мы за то, чтобы была свобода, чтобы Грузия вступила в Евросоюз»

Собравшаяся 9 марта перед парламентом молодежь хотя выла и свистела, но в целом производила приятное впечатление. Это вежливые улыбчивые ребята с четко выраженной гражданской позицией. Поскольку они не говорят по-русски, беседовать с ними приходилось на английском языке.

На вопрос, почему они не учат русский, молодые люди отвечали: «А зачем? С Россией нам не по пути, посмотрите на Украину».

Акция протеста в ТбилисиФото: Stringer/NEWS.ruАкция протеста в Тбилиси

Чего собравшиеся ждут от митингов? Рыжая симпатичная девушка, представившаяся как Саломе, сказала, что они тут «за справедливость и против диктатуры». Замечание же о том, что Грузия не похожа на страну, где есть диктатура, особенно сейчас, при Гарибишвили — это при Саакашвили, как говорят, было куда жестче, возмутило манифестантку.

Речь не о Саакашвили, почему сразу он, — возмутилась Саломе. — Мы за то, чтобы была свобода, чтобы Грузия вступила в Евросоюз, чтобы наша страна была частью свободного мира. Нам не нужны законы об иноагентах!

В ответ на мою реплику о той версии, что митингующих просто использует ЕНД, рыжая бестия отрезала: «Мы сами способны отличить добро ото зла». Затем она отвернулась и стала подпевать гимну Украины, гремевшему над площадью из динамиков. Украинского, как и русского, она, понятно, не знает, поэтому выходило так себе. Зато с чувством и в большой компании.

Тбилиси