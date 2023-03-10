«Ждем, пока перебесятся»: репортаж из самого центра протестного Тбилиси Бои с полицией перед парламентом Грузии сменились мирными митингами

Фото: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

Полиция задерживает участников акции против законопроекта об иностранных агентах у здания парламента Грузии

После двух дней массовых протестов, когда Грузия, казалось, уже была близка к майдану, а площадь на проспекте Руставели в центре Тбилиси тонула в дыму и воде от слезоточивого газа и водометов, третий день стал моментом просветления. Каждая сторона вечером 9 марта отмечала свою победу. Очевидцем этих событий возле парламента стал журналист NEWS.ru.

Самый мягкий лозунг — «Грузия не Россия, и никогда ей не будет»

Оппозиция, требовавшая отменить «пророссийский закон об иноагентах» (правильное название — «Закон о прозрачности иностранного влияния»), добилась отзыва документа из парламента. А властям удалось снизить накал противостояния и успокоить толпы молодежи, по крайней мере на какое-то время. Теперь правительство премьера Ираклия Гарибашвили сможет внятно объяснить, что оно имело в виду, соглашаясь на рассмотрение законодательных актов, которые вызвали недовольство в обществе и дали возможность оппозиции использовать их в своих интересах.

Подавляющее большинство собирающихся последние дни на площади перед парламентом — молодежь, школьники и студенты. Они все машут грузинскими, украинскими, ЕСовскими и американскими флагами, которые продают тут же на площади. Ребята и девушки держат самодельные плакаты, в основном с негативными лозунгами в отношении России. Самый мягкий из них — «Грузия не Россия, и никогда ей не будет». Плакаты написаны в основном на английском, что понятно: по-грузински мало кто читает за рубежом. Людей старше 40 лет на площади мало, а те, что есть, судя по их виду, пришли больше посмотреть на происходящее.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru Мирный митинг перед парламентом Грузии вечером 9 марта

«Правительство попыталось принять этот закон, потому что Саакашвили хочет вернуться к власти»

На вопрос, что он думает о последних событиях в Грузии, мужчина лет сорока с лишним, стоявший под платаном, ответил, что «это черт знает, что такое».

Мы ждем, чтобы они перебесились, — говорит он на хорошем русском. — Это же дети, да! Закон-шмакон, мы не хотим тут майдана. Я понимаю, почему правительство попыталось поставить этот закон об иноагентах — потому что это Саакашвили пытается таким образом вернуться к власти. А нам нельзя ссориться с Россией, она близко.

Два студента, слышавшие этот разговор, сказали что-то друг другу по-грузински и демонстративно стали размахивать флагами ЕС. Над площадью хриплым глубоким баритоном вещал очередной оратор, через слово называя фамилию президента России Владимира Путина.

«Уууууу», — выла молодежь в ответ. После чего студенты хором спели про русский военный корабль.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru Часть демонстрантов устроила трибуну из парадного портика грузинского парламента

«Пусть молодежь выплеснет пар»

Вокруг парламента в переулках 9 марта спецназа видно не было, расслабленно стояли только отряды линейной полиции без спецснаряжения, и рядом на всякий случай дежурили машины скорой помощи.

Полицейские на контакт шли неохотно, но что-то все же пояснили.

Пусть молодежь выплеснет пар, мы подождем, ничего, — сказал один из них. — Мы не можем воевать с собственными детьми. Они глупые, они верят всему, они не понимают, что их используют политики. Пусть покричат.

В Тбилиси, где сейчас все говорят только о протестах, а рестораны стали закрываться раньше, чтобы персонал успел добраться домой по забитому пробками городу, большинство недовольно происходящим и, похоже, не поддерживает манифестантов. Законопроект об иноагентах людей постарше волнует мало.

Фото: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС Полиция применяет водометы для разгона участников акции против законопроекта об иностранных агентах у здания парламента Грузии 8 марта

«Ну, у нас действительно многие получают деньги из-за рубежа на свои дела, а потом устраивают беспорядки. А зачем нам это? Чтобы туристы прекратили приезжать?», — говорят супруги-владельцы небольшого отеля во двориках вокруг проспекта Руставели.

По их мнению, все беспорядки — от Михаила Саакашвили, бывшего грузинского лидера, который сейчас находится в тюремной больнице, и его сторонников из партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

Он хочет вернуться к власти и использует для этого молодежь, — говорят они. — И президент Грузии (Саломе Зурабишвили, гражданка Франции и кадровый французский дипломат. — NEWS.ru) — не наша она. Да, мы вынуждены были ее выбрать, это была часть грузинской политики, но сложно представить, что Саломе заботится о безопасности Грузии. Скорее, она проводит в отношении Грузии европейскую и американскую линию.

По словам пары, «Грузия — это Европа, и мы хотим в ЕС, но вопрос, какой ценой. Через майдан и как Украина? Нет уж, не надо!»

«Мы за то, чтобы была свобода, чтобы Грузия вступила в Евросоюз»

Собравшаяся 9 марта перед парламентом молодежь хотя выла и свистела, но в целом производила приятное впечатление. Это вежливые улыбчивые ребята с четко выраженной гражданской позицией. Поскольку они не говорят по-русски, беседовать с ними приходилось на английском языке.

На вопрос, почему они не учат русский, молодые люди отвечали: «А зачем? С Россией нам не по пути, посмотрите на Украину».

Фото: Stringer/NEWS.ru Акция протеста в Тбилиси

Чего собравшиеся ждут от митингов? Рыжая симпатичная девушка, представившаяся как Саломе, сказала, что они тут «за справедливость и против диктатуры». Замечание же о том, что Грузия не похожа на страну, где есть диктатура, особенно сейчас, при Гарибишвили — это при Саакашвили, как говорят, было куда жестче, возмутило манифестантку.

Речь не о Саакашвили, почему сразу он, — возмутилась Саломе. — Мы за то, чтобы была свобода, чтобы Грузия вступила в Евросоюз, чтобы наша страна была частью свободного мира. Нам не нужны законы об иноагентах!

В ответ на мою реплику о той версии, что митингующих просто использует ЕНД, рыжая бестия отрезала: «Мы сами способны отличить добро ото зла». Затем она отвернулась и стала подпевать гимну Украины, гремевшему над площадью из динамиков. Украинского, как и русского, она, понятно, не знает, поэтому выходило так себе. Зато с чувством и в большой компании.

Тбилиси