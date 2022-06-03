«Жалко девчонку»: Лукашенко считает возможным передать Сапегу России Лукашенко не исключил передачу осужденной Софьи Сапеги в Россию

Фото: sapega_sofia_/Global Look Press

Софья Сапега

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным передать осужденную в стране гражданку РФ Софью Сапегу в Россию, сообщает БелТА. По его словам, она может отбывать тюремный срок на родине.

Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая, — сказал глава государства.

Россиянку задержали 23 мая 2021 года после вынужденной посадки в Минске самолёта Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе со своим молодым человеком и бывшим главным редактором белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Сапега в ходе следствия призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.

Ей предъявили ряд обвинений, в числе которых разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. Суд приговорил россиянку к шести годам колонии общего режима.