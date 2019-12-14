https://static.news.ru/photo/379049d6-1f30-11ea-aff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Только недоумки в Белоруссии могут сожалеть, что страна вывела ядерное оружие со своих территорий. Так появляющиеся настроения в обществе прокомментировал первый президент независимой республики Станислав Шушкевич.

Политик уточнил, что именно он во время встречи глав государств — учредителей СНГ в Беловежской пуще первый заявил о готовности страны вывести ядерное оружие безо всяких условий. Шушкевич подчёркивает: у Белоруссии были комплексы, способные уничтожить всю Европу. Однако поддержание их в рабочем состоянии было крайне накладным, а компоненты производились в России.

И что, мы должны были сохранять ядерное оружие против России и просить у неё компоненты для его поддержания в боевом состоянии? Я хочу сказать, что только недоумки, которые не понимают, что такое ядерное оружие, могут такое говорить, — приводит слова Шушкевича «Газета.ru».

Он сказал, что в отношении таких людей хочется хорошенько выругаться, хотя экс-президент и не употребляет в речи бранных слов.

Ранее NEWS.ru писал, что вопрос включения Крыма и Донбасса в состав России не рассматривался после распада СССР перед подписанием Беловежских соглашений в 1991 году. Об этом сообщил бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.