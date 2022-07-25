Зерно стало дешевле: кому нужны ракетные удары по черноморским портам? Стамбульские соглашения позволили снизить цены на пшеницу, а значит, больше небогатых стран смогут его приобрести

Фото: Global Look Press

Международное соглашение о вывозе зерна, достигнутое в Стамбуле, генсек ООН Антониу Гутерриш назвал «маяком надежды в Чёрном море». Через сутки ему пришлось вернуться к этой теме, но с осуждающим заявлением. Его официальный представитель Фархан Хак сообщил, что генсек осудил «удары, нанесённые, по сообщениям, в украинском порту Одесса». Ещё через сутки официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что удары нанесли Вооружённые силы РФ (ВС РФ). В понедельник тему продолжил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщив, что удар ВС РФ по военной инфраструктуре в порту Одессы не может и не должен повлиять на процесс отгрузки зерна. Эксперты, анализируя эти события, пришли к выводу, что если соглашение о зерне оказалось выгодным всем сторонам, то ракетные удары по порту его отгрузки невыгодны ни одной из них, в первую очередь Москве.

Стамбульские договоренности позволили снизить цены на пшеницу

Зерно из черноморских портов необходимо для стран Африки и Ближнего Востока. Специалисты подчёркивают, что доля украинской пшеницы на мировом рынке составляет 9%, ячменя — 11%, кукурузы — 15%. Российские объёмы чуть внушительнее: 20% пшеницы, 13% ячменя, 2,2% кукурузы. Обе страны смогли существенно нарастить экспорт за последние 20 лет.

Традиционно Украина продает порядка 70% своей пшеницы, оставляя для внутреннего потребления лишь порядка 30%. Урожай 2021–2022 года составил 32,2 млн тонн, экспортировано свыше 18 млн тонн. Всего же Украина уже экспортировала 49 млн тонн прошлогоднего урожая, если говорить о всех выращиваемых культурах, осталось у неё примерно 16 млн тонн, рассказал NEWS.ru генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

Из них примерно 10 млн тонн кукурузы и чуть более 6 млн тонн пшеницы. Через дунайские порты, Молдавию и Румынию она экспортирует примерно 1,5 млн тонн в месяц. Но значительная часть из этих оставшихся с прошлого года 16 млн тонн сегодня уже не контролируется Киевом, поскольку находится на подконтрольной российским военным территории. Сколько сегодня всего украинского зерна, какой оно ликвидности, мы не знаем. Теперь уже идёт новый урожай зерна. Урожай большой, профицитный. Но сколько соберёт Украина на подконтрольной себе территории — это большой вопрос. По мере продвижения специальной военной операции на Николаевскую и Одесскую области мы многое увидим сами, а разговоры об украинском зерне сойдут на нет, — заключил собеседник интернет-издания.

Владимир Петриченко считает, что в истории с «украинским зерном» с самого начала присутствует большая политическая составляющая. При этом шумиха вокруг зерна значительно влияет на мировые цены: говорят о дефиците — цены растут, говорят о больших объёмах — цены падают.

Стамбульское соглашение привело к падению мировых цен на пшеницу. Специалисты говорят, что эти договорённости спасли от голода жителей более полусотни стран. Есть у них и политический итог: это первый переговорный успех с начала специальной военной операции. Турция укрепилась в роли посредника, которой, судя по всему, не преминет воспользоваться в дальнейшем, добиваясь политического урегулирования российско-украинского кризиса.

Фото: hutchison/Global Look Press

Не теряя контроля

Вблизи украинских портов Одессы, Черноморска и Южного, по данным специалистов, скопилось около 70 судов для вывоза зерна и удобрений. Из них будут создаваться караваны, которые проследуют по разминированному маршруту к Босфору. Там создается к работе совместный координационный центр в составе представителей ООН, Турции, России и Украины, который возглавит турецкий адмирал. Сотрудники центра будут досматривать суда с украинским зерном, чтобы исключить нарушение достигнутых договорённостей, так как Москва опасается, что на тех же судах на Украину может пойти оружие. Недоверие к российской стороне в то же время высказывает и Киев, опасающийся, что через разминированный морской коридор к украинскому побережью могут прорваться боевые корабли ВС РФ. Ракетный удар по одесскому порту украинская сторона связывает с возможной подготовкой к таким действиям.

Взаимное недоверие привело к тому, что соглашение в Стамбуле пришлось принимать пакетом: каждая из сторон подписала по отдельному документу с Турцией и ООН. От России это сделал министр обороны Сергей Шойгу, от Украины — министр инфраструктуры Александр Кубраков, от Турции — министр обороны Хулуси Акар, со стороны ООН — Антониу Гутерриш.

Первоначально сообщалось, что вывоз зерна и удобрений с побережья Украины может начаться через несколько недель. Москва убеждена, что ракетный обстрел не повлияет на «начало процесса отгрузки», что атака произведена по военному катеру и складу американских ракет Harpoon. В Киеве, напротив, утверждают, что подобные удары нацелены и по «зерновой сделке». «Если вы атакуете порт, вы атакуете все. Вы используете одну и ту же инфраструктуру для нефти, для зерна. Это влияет на все — неважно, во что вы попали», — цитирует The New York Times министра аграрной политики Украины Николая Сольского.

Госдепартамент США распространил письменное заявление, в котором осудил «удар России по украинскому порту Одесса», подчеркнув, что «данное нападение ставит под серьезное сомнение приверженность РФ соблюдению вчерашней сделки и подрывает усилия ООН, Турции и Украины по доставке жизненно важного продовольствия на мировые рынки».

Политическому руководству РФ обстрел украинского порта невыгоден, утверждают эксперты, поскольку Москва не заинтересована в подрыве отношений с ООН и Турцией. Участие в Совбезе ООН позволяет РФ блокировать многие резолюции Запада, направленные против российских интересов. Москве также крайне невыгодна ссора с Анкарой.

Российское руководство в таких ситуациях действует внимательно, не теряя над собой контроля, отметил в беседе с NEWS.ru турецкий политолог, профессор Университета Анкары Тогрул Исмаил.

Турция остаётся окном для России в мир, портить двум странам отношения сегодня не с руки. Но в то же время реальность в том, что ракета запущена по одесскому порту российской стороной. На мой взгляд, это провокация «Ястребов», тех сил, которые недовольны переговорами, достигнутыми соглашениями, хотя об этом громко не говорят, — сказал политолог.

Фото: Zuma/TASS

«Зерновая сделка», судя по итогам переговоров в Стамбуле, способна принести множество выгод России. После подписания меморандума США сняли запрет на торговлю с Россией удобрениями, продовольствием, лекарствами и медоборудованием. Евросоюз отменил ограничения на некоторые товары и услуги для авиационной отрасли, что критически важно для гражданской авиации России, чьи самолёты нуждаются в периодических ремонтах.

Но не менее важны договорённости в Стамбуле для российского бюджета. Аргументы на этот счёт привела эксперт по российской экономической политике Александра Прокопенко.

В 2021 году поставки зерна за рубеж принесли России $11 млрд, годом ранее — $10 млрд. Российский Минсельхоз оценивает экспорт зерна из России в 2021–2022 сельскохозяйственном году (заканчивается в июле) на уровне 45–48 млн тонн, экспортный потенциал следующего сельскохозяйственного года — около 50 млн тонн зерновых. Существенные изъятия из санкционного режима, которые Россия получила в обмен на сделку, позволяют ей воспользоваться высокими ценами на мировом рынке и выгодно реализовать собственный рекордный урожай, а близким к Кремлю агрохолдингам — не потерять экспортную выручку, — пишет экономический эксперт.

Как отмечает Александра Прокопенко, Москве очень важен ещё и импорт различных сельхозтоваров, который упростится благодаря сделке. Российские фермеры сильно зависят от импортных семян и от ветеринарных препаратов. Смягчение санкций может также упростить для России импорт сельхозтехники.

Поставить все эти выгоды на одни весы с уничтожением военного катера и склада ракет Harpoon — крайне нелогично для политиков и экономистов.