Землетрясение произошло в Таджикистане Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в таджикском городе Каракендже

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 44 км к юго-востоку от таджикского города Каракендж (с марта 2022 года — Зарринруд), сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Очаг подземных толчков залегал на глубине 15 км.

Землетрясение произошло в 14:03 UTC (17:03 по московскому времени).

Ранее управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило, что землетрясение магнитудой 4,0 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Его очаг залегал на глубине 14,37 км. Землетрясение произошло в 09:18 по местному времени (совпадает с московским) в районе Эльбистан.

Вечером 8 сентября землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко, эпицентр стихии находился в 80 километрах от города Марракеш. По словам экспертов, это землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет. По последним данным, жертвами стихии стали более 2600 человек. В ряде регионов страны наблюдались проблемы с электричеством и водоснабжением. Король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный траур по жертвам случившегося. Землетрясение нанесло значительный ущерб известным музеям и мечетям страны.

Позднее в Марокко зафиксировали афтершоки после сильного землетрясения. Один из них был магнитудой 4,5 и произошел в 77 км к юго-западу от Марракеша. Второй афтершок, магнитудой 3,9, был зафиксирован на глубине 10 км также рядом с городом Марракеш.