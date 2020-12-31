Зеленскому предложили альтернативный вариант надписи «на песке в Ялте»

https://static.news.ru/photo/effe2584-4c42-11eb-b6c8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Временно исполняющий обязанности председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому написать на пляже в Ялте признание в любви к полуострову.

Зеленский ранее в новогоднем обращении заявил, что хочет написать, что Крым принадлежит Киеву «не в Интернете, а на пляже на песке в Ялте». Форманчук, комментируя эту реплику, уличил украинского лидера в непонимании исторических реалий.

Зеленский много раз бывал в Крыму, ему крымские пляжи нравятся, поэтому его ностальгия понятна. Мы бы ему посоветовали вместо безнадёжных надписей о том, что Крым является украинским, пожелать развития российскому Крыму, и если ему так хочется что-то написать, то пусть это будет фраза: «Крым, я тебя люблю таким, каким ты есть», — сказал РИА Новости крымский чиновник.

Форманчук отметил, что Зеленскому по-прежнему легче чувствовать себя в статусе артиста, а не главы государства. Чиновник подчеркнул, что в вопросе территориальной принадлежности Крыма давно поставлена точка.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек напомнил Зеленскому о том, что на ялтинских пляжах нет песка, передавал NEWS.ru.