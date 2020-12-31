Зеленского высмеяли в соцсетях за новогоднее поздравление и слова про Крым

https://static.news.ru/photo/d2e41510-4c30-11eb-8251-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Cracknell Wright/Global Look Press

Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского вызвало бурную и неоднозначную реакцию у жителей страны, а также у россиян. В соцсетях развернулись дискуссии вокруг обращения украинского лидера.

Поздравление опубликовано на странице Зеленского в Facebook. В нём он, в частности, вновь заявил о желании вернуть Крым в состав Украины, добавив, что хотел бы написать об украинской принадлежности полуострова на песке в Ялте.

На Зеленского набросились как украинцы, так и россияне. Причём соотечественники главы государства гораздо меньше упоминали Крым, чем жаловались на рост тарифов на коммунальные услуги. Многие выражали недовольство правлением Зеленского и просили его уйти.

А когда вы скажете «Я устал, я мухожук?» Это был бы такой классный подарок для страны! — написал один из пользователей.

Другой подписчик Зеленского упрекнул его в некомпетентности и незнании самых простых фактов о Крыме, который Украина считает своим.

В Ялте нет песка на пляже — там галька, — написал мужчина, сопроводив комментарий оскорблением в адрес президент.

Российские пользователи призвали Зеленского не думать о Крыме и заниматься своими непосредственными обязанностями.

Господин Зеленский, лучше займитесь благоустройством Украины! Забудьте слово «Крым» навсегда, — говорится в комментарии.

Впрочем, среди волны негатива и критики было много записей и в поддержку Зеленского, который обратился к украинцам, находясь в окружении семьи. Далеко не один человек призвал не критиковать президента, многие поздравили его в ответ и выразили ему поддержку.

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума среди жителей полуострова. Украина не признаёт этого, считая произошедшее аннексией и называя Крым «временно оккупированной территорией». В то же время президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что «вопрос Крыма закрыт раз и навсегда».

Ранее NEWS.ru писал, что новогоднее выступление Зеленского прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он назвал Зеленского наивным президентом, подчеркнув, что это беда для Украины.