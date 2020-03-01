https://static.news.ru/photo/5ef2eb46-5bb2-11ea-bb2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Петиция к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с требованием национализировать все телеканалы, принадлежащие олигархам, появилась на сайте главы государства. Поводом стало решение четырёх медиагрупп закодировать сигнал, сделав вещание доступным только с тюнером за $45.

Инициатор петиции Татьяна Худин потребовала «вернуть государству то, что ему должно принадлежать». Она считает, что кодирования сигнала не случилось бы, будь телевидение национализированной отраслью. Обращение рассмотрят, если оно получит 25 тысяч подписей.

Отобрать у олигархов все украинские каналы и сделать их государственными, — цитирует петицию ТАСС.

По информации издания, ведущие медиагруппы и Зеленский договорились транслировать спутниковый сигнал и разработать абонентские пакеты с «минимальной платой для социально незащищённых слоёв населения».

Как писал NEWS.ru, партия президента Зеленского «Слуга народа» анонсировала кадровые перестановки в правительстве.