Зеленский заявил о необходимости присутствия миссии ОБСЕ на Украине

Необходимо, чтобы дипломаты и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжали свою работу на Украине, такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, их присутствие является фактором «сдерживания» на фоне нового обострения в Донбассе, об этом он написал в Twitter.

Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались на Украине — их мониторинговая деятельность является дополнительным фактором сдерживания, — написал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Киев нуждается в «действенном механизме фиксации всех нарушений режима тишины». Он также назвал «провокацией» обстрелы в Донбассе.

Ранее в заявлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) было сказано, что украинское руководство, наращивая наступательную группировку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донбассе, проводит подготовку к эвакуации из Киева во Львов офиса президента Украины, Верховной рады, Совета национальной безопасности и обороны, Министерства обороны и других министерств и ведомств. Разведка ДНР продолжает фиксировать подготовку Украины к развязыванию агрессии в регионе.

Также в ведомстве напомнили о том, что США, Великобритания и другие члены НАТО уже начали перемещать свои дипломатические представительства во Львов.