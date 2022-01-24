Зеленский заявил, что внешняя разведка должна перейти к наступлению

Украинская разведка может переходить к наступательным действиям для отстаивания национальных интересов, с таким заявлением выступил на встрече по случаю Дня внешней разведки Украины президент Владимир Зеленский. Он отметил, что её сотрудники уже научились эффективно противостоять внешней агрессии, цитирует его слова пресс-служба офиса президента. Он также заявил, что страна на данный момент противостоит крайне опасным угрозам, в частности, «угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства».

Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии. Интеллект, способность генерировать нешаблонные решения для острых проблем, отвага и самоотверженность каждого разведчика должны и дальше оставаться действенными инструментами для работы на благо нашего государства, — заявил Зеленский.

По словам украинского президента, информация о планах и действиях противостоящей стороны является надёжным средством для принятия своевременных и действенных решений в сложных ситуациях. Он также отметил важность получения объективной информации, чтобы пресечь возможные манипуляции и чтобы «Украину никто не использовал в своих интересах».

Наши граждане объединены для того, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству. Поэтому от вас многое зависит: от правдивости информации до её своевременности, — подчеркнул Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что угроза провокаций со стороны Киева в отношении Донбасса сейчас очень высока, она выше, чем раньше. По его словам, Киев подтянул к линии соприкосновения огромное количество сил и средств, что свидетельствует о подготовке к наступлению. Представитель Кремля отметил, что там обеспокоены данной ситуацией.